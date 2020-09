Le partite di oggi: il programma di giovedì 17 settembre

Europa League - Qualificazione

14:00 Kaisar (Kaz) - APOEL (Cyp)

14:15 Ventspils (Lat) - Rosenborg (Nor)

15:30 Renova (Mkd) - Hajduk Split (Cro)

16:00 Ararat-Armenia (Arm) - Fola (Lux)

16:00 FC Astana (Kaz) - Buducnost (Mne)

16:00 Teuta (Alb) - Granada (Esp)

17:00 Lincoln (Gib) - Rangers (Sco)

17:30 KuPS (Fin) - Slovan Bratislava (Svk)

17:45 Botosani (Rou) - Shkendija (Mkd)

18:00 Bodo/Glimt (Nor) - Zalgiris (Ltu)

18:00 Göteborg (Swe) - FC Copenhagen (Den)

18:00 Lok. Plovdiv (Bul) - Tottenham (Eng)

18:00 Neftci Baku (Aze) - Galatasaray (Tur)

18:00 Riteriai (Ltu) - Liberec (Cze)

18:30 Flora (Est) - KR Reykjavik (Ice)

18:30 O. Ljubljana (Slo) - Zrinjski (Bih)

19:00 Connah's Q. (Wal) - Din. Tbilisi (Geo)

19:00 CSKA Sofia (Bul) - BATE (Blr)

19:00 Djurgarden (Swe) - Europa FC (Gib)

19:00 Hibernians (Mlt) - MOL Fehervar (Hun)

19:00 Laci (Alb) - H. Beer Sheva (Isr)

19:00 Lokomotiv Tbilisi (Geo) - Din. Mosca (Rus)

19:00 M. Haifa (Isr) - K. Almaty (Kaz)

19:00 OFI Crete (Gre) - Apollon (Cyp)

19:00 Riga FC (Lat) - Tre Fiori (San)

19:00 Sfintul (Mda) - Partizan (Srb)

19:30 Inter Escaldes (And) - Dundalk (Irl)

20:00 Aris (Gre) - Kolos Kovalivka (Ukr)

20:00 Borac Banja Luka (Bih) - Rio Ave (Por)

20:00 Kukesi (Alb) - Wolfsburg (Ger)

20:00 Piast (Pol) - Hartberg (Aut)

20:00 Shamrock Rovers (Irl) - Milan (Ita)

20:00 Sileks (Mkd) - Drita (Kos)

20:00 St. Liege (Bel) - Bala Town (Wal)

20:15 Mura (Slo) - Aarhus (Den)

20:30 Coleraine (Nir) - Motherwell (Sco)

20:30 Viking (Nor) - Aberdeen (Sco)

20:45 Dun. Streda (Svk) - Jablonec (Cze)

20:45 Linfield (Nir) - Floriana (Mlt)

20:45 Osijek (Cro) - Basilea (Sui)

20:45 Servette (Sui) - Reims (Fra)

21:00 TSC Backa Topola (Srb) - FCSB (Rou)

21:05 Honved (Hun) - Malmo FF (Swe)