Michel Platini è pronto a tornare e a riprendersi il tempo perso nel mondo del calcio. Lo scrive Sportweek, secondo cui Le Roi, scontati i quattro anni di squalifica, sarebbe pronto a tornare in pista: nel mirino, la presidenza della Federcalcio francese, con Le Graet in scadenza tra un anno. O addirittura la FIFA, anche se in quel caso dovrebbe attendere quasi 4 anni per le prossime elezioni presidenziali.