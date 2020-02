© foto di Massimiliano Vitez/Image Sport

È uno dei leader e trascinatori dell'Atalanta di Gian Piero Gasperini, che ormai si sta affermando come una delle più belle realtà del calcio europeo. Il rendimento di Alejandro Papu Gomez è straordinario: come riporta Opta, l'argentino è l'unico giocatore finora ad aver servito almeno 10 assist in tutte le maggiori leghe europee nelle ultime quattro stagioni.