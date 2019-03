I tifosi della Svezia contro Olsen: "In porta meglio una mucca"

© foto di Federico Gaetano

Nemmeno la pausa per le nazionali ha portato un po' di tranquillità nel momento di Robin Olsen, anzi. Il portiere della Roma è finito nel mirino dei social per le papere (due e mezzo) con la sua Svezia contro la Norvegia nella sfida di qualificazione a Euro 2020. "Svegliate questo lampione" si legge, "In porta è meglio una mucca", "Sopravvalutato" hanno scritto i tifosi gialloblù. Intanto la Roma pensa a Cragno per la prossima stagione. Lo riporta Sportmediaset.