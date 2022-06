Robin Olsen lascia definitivamente la Roma. Il portiere svedese proseguirà la sua avventura all'Aston Villa, che ne ha annunciato il riscatto dopo il prestito nella stagione appena terminata. Il club di Birmingham prosegue dunque nella programmazione della prossima stagione e fissa un altro tassello.

Aston Villa is pleased to announce the signing of Robin Olsen for an undisclosed fee! ✅

— Aston Villa (@AVFCOfficial) June 4, 2022