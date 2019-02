© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Anche Tuttosport analizza il momento di Mauro Icardi, che ieri ha proseguito la sua tabella di marcia personale che dal 14 febbraio scorso consiste nel recarsi ad Appiano tutti i giorni - anche quando la squadra è in trasferta o ha il giorno di riposo come ieri - per svolgere fisioterapia al ginocchio destro. "L’acciacco che l’argentino si porta dietro da mesi, è ora l’oggetto del contendere, forse più del rinnovo di contratto che probabilmente Marotta recapiterà a Wanda Nara nei prossimi giorni, anche se la risposta della moglie-agente dell’argentino sarà quasi certamente negativa - si legge -. Icardi ha deciso di curare il ginocchio, al momento non sono previsti nuovi esami e si proseguirà su questa falsariga probabilmente fino alla prossima settimana quando potrebbe esserci un nuovo consulto con lo staff medico per capire come proseguire. Di sicuro - e lo ha fatto capire Wanda con le sue ultime dichiarazioni -, Icardi sta pensando se operarsi al ginocchio e per questo non esclude una visita all’estero per avere un’opinione in più".