Ielpo su Donnarumma: "Migliorato perché ha cambiato modo di giocare"

Fonte: milannews.it

La redazione di MilanNews.it ha intervistato in esclusiva Mario Ielpo. Con l’ex portiere rossonero abbiamo parlato di Gianluigi Donnarumma, grande protagonista all’Olimpico nel match contro la Roma e in generale nelle ultime uscite della squadra.

Donnarumma è finalmente tornato ai suoi livelli.

"Mi sorprendeva quando il rendimento non era ottimale, perché aveva tutto per essere decisivo e dimostrare di essere un fuoriclasse, invece ha avuto un periodo in cui così non è stato".

Le questioni extra-campo, secondo lei, hanno influito?

"La parte psicologica, nel ruolo del portiere, è preponderante, però adesso si vede un modo di giocare diverso: è più fermo davanti alla porta, è sempre con i piedi per terra quando gli altri tirano. Prima era un po’ troppo svolazzante, veniva preso in contro tempo e non riusciva a partire nel momento giusto. Si vede un cambiamento nel modo di giocare".

Zoff ha detto che Gigio è diventato un uomo. È d’accordo o crede sia giusto, vista l’età, considerarlo ancora un ragazzo?

"È maturato. È sempre stato un tipo tranquillo, ma adesso sprigiona una forza che prima non sprigionava. Adesso emerge la tranquillità del forte".