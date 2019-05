Iezzo: "Quagliarella al Napoli? Sarebbe di nuovo capocannoniere"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Ai microfoni di radio Kiss Kiss, l'ex portiere del Napoli e grande amico di Fabio Quagliarella, Gennaro Iezzo ha parlato del possibile ritorno del capocannoniere del campionato: "Per uno che è abituato a far gol come lui, l'età non conta. In una squadra poi come il Napoli che crea occasioni da gol a volontà, lui può fare il capocannoniere ogni anno. Tatticamente può fare sia la prima che la seconda punta, può giocare lì davanti o anche con Milik di fianco, usa entrambi i piedi, ha tiro da fuori che al Napoli manca. Sarebbe l'ideale".