Il Bologna chiude le amichevoli precampionato senza prender gol. Ma è a secco contro l'Entella

vedi letture

Il Bologna non riesce a mettere la ciliegina sulla torta per festeggiare la fine del pre-campionato. Nell'ultimo test in vista della prima sfida del nuovo anno contro il Milan andato in scena questo pomeriggio, i felsinei non vanno oltre lo 0-0 con la Virtus Entella. In occasione dell'amichevole svoltasi sui campi del centro tecnico 'Niccolò Galli' di Casteldebole, Sinisa Mihajlovic, di nuovo in campo con il suo Bologna, schiera tra gli undici titolari il neoacquisto De Silvestri che prende il posto di Tomiyasu sulla corsia di destra, mentre il giapponese viene dirottato centralmente a far coppia con Danilo. A centrocampo Nico Dominguez e Jerdy Schouten formano il duo a sostegno della difesa, mentre Soriano fa da spalla al trio d’attacco formato da Orsolini, Barrow e Rodrigo Palacio.

Precampionato senza gol Partita molto equilibrata in entrambe le frazioni di gioco con poche vere occasioni da gol e tanti errori da entrambe le parti. L’Entella regge bene la spinta del Bologna e prova a costruire qualcosa senza però preoccupare mai veramente la difesa felsinea. Il Bologna, dal canto suo, non riesce a incidere in avanti, con gli unici lampi in attacco che arrivano da Rodrigo Palacio. Da sottolineare la tenuta del reparto arretrato rossoblù che conclude il precampionato a porta inviolata. Tanti i cambi tra primo e secondo tempo su entrambi i fronti che non cambiano però il risultato finale della sfida.

Il tabellino della gara:

Bologna (4-2-3-1): Skorupski (dal 67’ Da Costa); De Silvestri (dal 46’ Mbaye), Danilo (dal 67’ Corbo), Tomiyasu (dal 67’ Bani), Dijks (dal 67’ Cangiano); Dominguez (dal 67’ A. Poli), Schouten (dal 46’ Svanberg), Soriano (dal 67’ Kingsley); Orsolini (dal 46’ Juwara, dal 75’ Santander), Palacio (dal 67’ Vignato), Barrow (dal 67’ Sansone).

All. Mihajlovic.

Virtus Entella (4-3-3): Borra (dal 46’ Russo); Cleur (dal 46’ De Santis), F. Poli (dal 46’ De Col), Chiosa (dal 46’ Bonini), Coppolaro (dal 46’ Cardoselli); Settembrini (dal 46’ Toscano), Brescianini (dal 46’ Crimi), Paolucci (dal 46’ Nizzetto); De Luca (dal 56’ Currarino), Brunori (dal 46’ Di Cosmo), Morra (dal 46’ Petrovic).

All. Tedino.

Arbitro: Cannata (sez. di Faenza)

Note: ammoniti De Santis al 61’ e Nizzetto al 77’.