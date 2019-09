© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Cagliari ha svolto un allenamento pomeridiano ad Asseminello, in vista della partita di domenica alla Sardegna Arena contro l’Hellas Verona. Prima parte della seduta dedicata all’analisi video. Quindi tutti in campo per l’attivazione seguita da esercizi sulla mobilità e l’elasticità. A seguire focus tattico: esercitazioni su fase difensiva e offensiva in preparazione alla gara. In chiusura della seduta, partita a campo ridotto. Buone notizie dall’infermeria: Radja Nainggolan è rientrato in gruppo e si è allenato regolarmente con la squadra. Anche Daniele Ragatzu ha svolto tutta la seduta di oggi con i compagni. Lo riporta il sito ufficiale del club.