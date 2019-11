© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Diciotto punti in otto giornate: il Cagliari sogna in grande e respira aria d'Europa. Nell'anno del centenario, si può tentare un paragone con la squadra di Scopigno, che nel '70 vinse lo scudetto? La Gazzetta dello Sport lo ha chiesto ad alcuni dei protagonisti di quella cavalcata. "Un po' sì, per grinta e determinazione", risponde Albertosi, che però aggiunge: "Ma non facciamo paragoni, noi eravamo più forti". Dello stesso avviso Beppe Tomasini: "Noi avevamo 6-7 nazionali e Riva". Proprio Rombo di Tuono commenta: "È bello rivederli lassù, e sono contento per Nainggolan. Uno che è tornato per amore, non per soldi".