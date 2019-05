Tutto il mondo del calcio è in ansia per Iker Casillas, il portiere spagnolo del Porto che è stato ricoverato d'urgenza all'ospedale di Oporto per un problema cardiaco emerso durante un allenamento con i compagni (si parla di infarto al miocardio). Immediate, ovviamente, le reazioni social da parte di club e personaggi del mondo dello sport, a partire dalla stessa società portoghese. "Sempre uniti, forza Iker!", il testo del messaggio.



Get well soon, @IkerCasillas. All of us at Chelsea wish you a full and speedy recovery. 💙 pic.twitter.com/I1rHtTaxxx

— Chelsea FC (@ChelseaFC) 1 maggio 2019