© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

L'ingresso di José Mauri, assieme ai tre punti, è una delle note liete della complicata serata del Milan. Che ha voluto, via social, fare i complimenti al giovane centrocampista italo-argentino, autore dell'assist per la rete di Suso. Il primo in maglia rossonera nel campionato di Serie A. Mauri, che si vocifera piaccia al Brescia, è al Milan dal 2015, con una parentesi di un anno all'Empoli, ma non è mai riuscito a ritagliarsi molto spazio: 5 presenze il primo anno, 1 il secondo, con la gara di oggi 5 anche quest'anno, a questo punto con tutta probabilità il migliore.