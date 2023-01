ufficiale José Mauri riparte dall’Argentina. L’ex Milan ha firmato con il Sarmiento

Nuova avventura e ritorno in patria per Jose Mauri, centrocampista 26enne visto in azione in Serie A con le maglie di Milan, Empoli e Parma. Fermo da aprile dopo il termine della parentesi americana, in MLS a Kansas City, è ora un nuovo giocatore del Sarmiento Junin, in prima divisione argentina.