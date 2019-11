© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il papà di Moise Kean, Jean, ha parlato ai microfoni di Centro Suono Sport parlando del trasferimento estivo in Inghilterra: "Non ho capito il motivo per cui è stato ceduto dalla Juventus, penso solo per una questione economica. Ho sentito dire che Sarri non lo volesse in squadra, dopo che invece Allegri lo aveva valorizzato. Se mio figlio mi dicesse che la Roma è interessata al suo acquisto, darei la mia benedizione al ritorno in Italia. Mando un messaggio diretto a Moise: torna in Italia, vieni a giocare a Roma col tuo amico Zaniolo. Pensa alla carriera, non ai soldi".