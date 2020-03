Il preparatore Pincolini consiglia i calciatori: "Occasione per lavorare sui guai fisici"

Vincenzo Pincolini, preparatore atletico del Club Italia e della Nazionale Under 21, ai microfoni del Corriere dello Sport ha voluto dare qualche consiglio ai giocatori che sono chiusi in casa per l’emergenza Coronavirus: “Come fare senza uscire di casa? Dandosi un’organizzazione. I giocatori sono abituati ad arrivare a Milanello, ad Appiano Gentile, a Formello e a trovare una lavagna con tutti gli orari. Ogni mattina farei un briefing in videochiamata con i tecnici e i compagni. Uno spogliatoio virtuale che permetta di mantenere un contatto da trasformare in motivazione. Con tutte le pressioni negative che ci sono intorno, la stampa e la Tv che parlano a tappeto del problema Coronavirus, l’attenzione va tenuta alta. Tutti hanno già ricevuto programmi da seguire a casa. Tanti si stanno attrezzando con tapis roulant o cyclette. A parte che un terzo dei calciatori dispone di palestre private. Ma non è che occorra molto. Quando hai un tappetino, un elastico e un tavolo ben piantato possiedi già uno strumento artigianale per l’estensione delle gambe. Tutto questo serve a semplificare una ripresa che per forza di cose si concentrerà sui fattori tecnici. Perché adesso si parla sempre di lavorare senza il pallone”.



Poi Pincolini suggerisce una giornata tipo: "Una sveglia normale, diciamo alle 8, e colazione alle 8.30. Alle 9.30 videochiamata di staff. Alle 10 inizio seduta: venti minuti di riscaldamento, dieci di cyclette e dieci di stretching. Poi facciamo quaranta minuti di prevenzione mirata: per esempio, chi è reduce da operazioni alle ginocchia opterà per il potenziamento del quadricipite, chi è soggetto a infortuni muscolari per esercizi di allungamento con l’elastico; lavori di equilibrio per la caviglia, posture contro problemi di pubalgia eccetera. A giorni alterni, quaranta minuti aerobici di potenza o resistenza alla velocità sul tapis roulant, a ritmi variabili. Quindi venti minuti di addominali, dorsali e lavoro fisico generale. A giorni alterni balzi, saltelli, affondi per la forza degli arti inferiori. Che cosa mangiare lo lascio dire ai nutrizionisti. Suggerisco solo: alimentazione equilibrata”, ha concluso.