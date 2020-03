Il Regno Unito cambia strategia? Boris Johnson: "È il momento di evitare contatti non necessari"

"Evitate tutti i contatti non essenziali". Il governo del Regno Unito cambia rotta, nella battaglia contro il COVID-19. Nel primo appuntamento con la stampa per gli aggiornamenti quotidiani sul contagio, il premier Boris Johnson ha infatti dato indicazioni all'apparenza lontane da quella che sembrava la sua linea politica fino a qualche giorno fa: "Ora è il momento per tutti di evitare i contatti non essenziali e di fermare tutti i viaggi non indispensabili". Chiunque viva con qualcuno che sia raffreddato o abbia la febbre, ha spiegato Johnson, in conferenza stampa con il consulente Sir Patrick Vallance, dovrebbe stare a casa per 14 giorni, e i lavoratori dovrebbero iniziare a lavorare da casa ove possibile. I cittadini inglesi sono stati invitati a evitare pub, club, teatri e altri eventi sociali, da domani il governo non supporterà più riunioni di massa, anche col ricorso alle forze dell'ordine. Lo stesso Vallace ha poi chiarito che la chiusura delle scuole non è esclusa.