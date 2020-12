Il ricordo di Ghoulam: "Maradona ha fatto diventare i napoletani molto orgogliosi della loro città"

"Eravamo a pezzi mentalmente, che lavoro di Gattuso!". Parole dell'esterno del Napoli Faouzi Ghoulam che, ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, esalta il lavoro fatto dal tecnico soffermandosi però anche sul ricordo di Diego Armando Maradona: "E' un idolo per tutti. Per me lo è sempre stato, è stato anche un fattore per farmi scegliere Napoli quando sono venuto. Non si può capire cosa ha dato Maradona a questa città. Andava oltre il calcio. Anche noi proviamo a dare un sentimento d'orgoglio nell'essere napoletani. Sappiamo le difficoltà del popolo napoletano in Italia, dargli un orgoglio attraverso il calcio è la cosa migliore. Diego ha messo il Napoli al primo posto e ha fatto diventare i napoletani molto orgogliosi della loro città. Non si potrà mai ripetere quanto fatto da Maradona, che ha vinto da solo praticamente. Ora che è morto vediamo come sia la gente di Napoli che di altre città sono dispiaciuti. E' difficile che questa cosa accada all'unanimità nel calcio, in cui ci sono sempre persone che sono con te e contro di te. Invece lui ha unito tutti, è il calciatore più forte di tutti i tempi".