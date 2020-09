Il Sassuolo 2020-2021 riparte da... Berardi: unico neroverde andato a segno nelle 8 stagioni di A

Le stagioni passano, ma Domenico Berardi non smette certo di vedere la porta. Questa la statistica sull'esterno offensivo classe '94, riportata dal profilo Twitter dei neroverdi due giorni dopo la vittoria con lo Spezia per 4-1 con gol, appunto, dello stesso Berardi: "Domenico Berardi è l’unico calciatore del Sassuolo a essere andato a segno in tutte le otto stagioni dei neroverdi in Serie A", si legge.