"Non cederei Allan, il Napoli va rinforzato e non indebolito". Queste le parole del sindaco di Napoli, Luigi De Magistris: "A me piacciono i giocatori che abbiamo, i nostri gioielli. La squadra è forte, Ancelotti ha esperienza internazionale e fin quando la matematica non ci condanna la Juventus può essere raggiunta”, ha detto il primo cittadino a Canale 9 - 7 Gold. "Il Napoli sta andando forte, ha vinto una partita importante con la Lazio nonostante diverse assenze. In campo - ha concluso il sindaco - c’era la giusta concentrazione e tenacia".