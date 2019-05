Il sindaco Raggi esulta: "La Coppa Italia torna a Roma dopo sei anni"

Anche il Sindaco di Roma Virginia Raggi si è congratulata con la Lazio per la vittoria sull'Atalanta per 2-0 che ha permesso ai biancocelesti di alzare al cielo la settima Coppa Italia della propria storia. Ecco il Tweet del Primo Cittadino: "La Lazio riporta a Roma la Coppa Italia dopo sei anni. Complimenti ai biancocelesti per la grande vittoria!".

La @OfficialSSLazio riporta a Roma la #CoppaItalia dopo sei anni. Complimenti ai biancocelesti per la grande vittoria! — Virginia Raggi (@virginiaraggi) 15 maggio 2019