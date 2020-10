Il Tolosa si affida a Football Manager. Comolli: "Lo useremo per confrontare i dati"

Football Manager è diventato col tempo uno degli strumenti più utilizzati da osservatori e analisti per la sua grande accuratezza nel definire le caratteristiche dei singoli giocatori, soprattutto i giovani di talento. Damien Comolli, presidente del Tolosa, ha svelato di volerlo utilizzare per aiutare i suoi uomini mercato. "Non sarà una base di reclutamento essenziale, ma aiuterà. Gli scout fanno valutazioni sul campo, poi scrivono i report e noi li controlliamo in base ai dati. Consultiamo i database secondo determinati criteri e lo confrontiamo con ciò che vediamo in campo. La cosa migliore è mescolare le due cose".