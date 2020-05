Ilaria D'Amico: "Buffon a casa due mesi? È stata una prova. La Serie A deve ripartire"

Ilaria D’Amico, giornalista di Sky Sport e fidanzata del portiere della Juventus Gianluigi Buffon, è intervenuta oggi nel corso di ‘Che tempo che fa’ in onda su Rai Due: “Buffon a casa per due mesi? Per noi è stata una prova, non eravamo mai riusciti a stare così a lungo insieme. La ripresa della Serie A? Penso che la cosa più importante sia ripartire perché il calcio è un’industria che dà lavoro a tantissime persone e che poi a cascata aiuta anche lo sport di base. Bisogna ripartire nelle migliori condizioni possibili, ma se le condizioni sono subito proibitive allora non prendiamoci in giro”.

Chi vince la Serie A? “Da quando sto con Gigi tutti pensano che sia juventina. Io penso che la Lazio abbia fatto un cammino straordinario, io tra l’altro avevo una simpatia della Lazio che continuo a coltivare. Mi piacerebbe che ci si sfidasse fino alla fine. Sarà fondamentale che tutte le parti in causa si mettano tutti insieme attorno a un tavolo, questa situazione non si risolve difendendo solo gli interessi della categoria”.