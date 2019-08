In attesa del mercato, Sarri ha la sua Juve in testa. E c'è anche Khedira

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il mercato la plasmerà, ma la Juventus di Maurizio Sarri inizia a prendere forma. Tra certezze, incognite e duelli, scrive Tuttosport, il tecnico toscano va definendo alcuni ruoli chiave in cui ha le idee chiare. In difesa, per esempio, l'unico nodo da sciogliere è relativo al terzino destro, con Alex Sandro sicuro del posto a sinistra, Chiellini e Bonucci/De Ligt al centro.

Pjanic e Rabiot: sono i giocatori che a centrocampo hanno convinto di più Sarri. Aspettando Ramsey, sale nelle quotazioni Sami Khedira, tanto che il tedesco non è più sul mercato: Allegri ne era un estimatore, molti immaginavano che Sarri non lo fosse ma Sami ha ribaltato ogni previsione. In attacco, scalpita Douglas Costa: il brasiliano è partito benissimo e dovrà lottare con Bernardeschi. La vera incognita, tra Higuain e Dybala, è legata al ruolo di centravanti.