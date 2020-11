In Serie A spicca il match fra Napoli e Roma: le quote del match di domenica sera

vedi letture

Il Milan ospiterà la Fiorentina, ma lo farà senza Ibrahimovic

(ANSA) - ROMA, 27 NOV - Il posticipo serale della 9/a di campionato prevede il big-match fra Napoli (2,20) e Roma (3,15) al San Paolo, in una partita densa di emozioni per i padroni di casa. Nonostante siano reduci da due sconfitte nelle ultime tre partite, gli azzurri possono contare del supporto del 43% dei tifosi di Planetwin365. Più remota l'ipotesi pari (3,60), visto che il Napoli è l'unica squadra insieme al Benevento a non aver mai terminato una partita in parità. Gli analisti di Planetwin365 suggeriscono un match che potrebbe regalare da 3 a più gol (Over 2,5 a 1,50) con un risultato esatto di 3-1 (15,88) a favore dei padroni di casa. I giallorossi potranno contare sulla fame di gol di Dzeko (2,55), guarito dal Coronavirus, che formerà il reparto d'attacco con Mkhitaryan (3,25), autore di 5 reti nelle ultime due partite. Il Napoli risponde con Lozano (2,70), 4 reti per lui, e il solito Mertens (2,45). Nel pomeriggio andrà in scena il secondo big-match della giornata fra il Milan capolista (1,68) e la Fiorentina (4,85). I quotisti di Planetwin365 suggeriscono un match in cui entrambe le squadre andranno a segno (Gol a 1,57) e anticipano un risultato esatto di 1-1 (8,44). I rossoneri, orfani dell'infortunato Ibrahimovic, puntano sulla vena realizzativa di Rebic (2,55) e Leao (2,55), mentre per i viola, occhi puntati su Castrovilli (5,00), che segnò il suo primo gol in Serie A proprio contro il Milan (ANSA).