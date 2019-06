Incontro speciale per Aquilani e S. Inzaghi: a NYC insieme a Guardiola

Incontro speciale in quel di New York per Simone Inzaghi e Alberto Aquilani. L'allenatore della Lazio e l'ex centrocampista, entrambi attualmente in vacanza negli States, hanno infatti posato al fianco di mister Pep Guardiola. E chissà che non abbiano avuto la possibilità di scambiare due battute proprio col tecnico del City, anch'egli in ferie nella 'Grande Mela', sui tanti rumors che lo vogliono (o lo volevano) sulla panchina della Juventus...

Questo lo scatto dei tre pubblicato da Aquilani nelle sue Instagram Stories: