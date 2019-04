Infantino: "Calcio troppo Macho. Le cose stanno cambiando"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Gianni Infatino, presidente della FIFA, intercettato dal network del gruppo Globo in Brasile ha parlato della crescita del calcio femminile: "Quello del calcio è ancora un mondo molto macho. Ci sono uomini che, nel vedere una donna africana in una posizione importante nella FIFA, reagiscono scuotendo la testa. Ma Fatma Samoura, il segretario generale, lavora molto bene. Le cose però stanno cambiando. Il Mondiale femminile in Francia aiuterà a cambiare il modo in cui le donne sono viste nel calcio".