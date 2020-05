Insulti razzisti a Ian Wright, adolescente irlandese si costituisce spontaneamente

Un adolescente irlandese si è recato ieri spontaneamente in una stazione di polizia per autodenunciarsi dopo aver rivolto insulti razzisti nei confronti di Ian Wright, ex attaccante dell'Arsenal. Wright aveva pubblicato ieri sul proprio profilo Instagram i messaggi ricevuti dal ragazzino; uno, in particolare, davvero di cattivo gusto: "Se dovessi prendere il coronavirus, ti tossirei in faccia". Non sono state presentate denunce ufficiali, ma da Instagram fanno sapere che stanno indagando sull'account. "Grazie a tutti per il sostegno. Di solito cerco di ignorare, ma stavolta devono esserci delle conseguenze".