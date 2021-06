Ian Wright: "Ronaldo buon tiratore di punizioni? Ormai è un mito: ne segna una su 50"

Cristiano Ronaldo non ha un buon feeling con i calci di punizione. Negli ultimi anni il portoghese ha tirato diverse volte, da tutte le posizioni, ma le reti si contano sulle dita di una mano. Non proprio uno "specialista", quindi, come sottolinea anche Ian Wright: "Quante punizioni segna Ronaldo? Ho letto da qualche parte che ha la media di una su 50. È una specie di mito che le calci bene, ma non succede nulla. Stasera (ieri, ndr) ha centrato la porta, ma Courtois ha avuto il tempo di vedere la palla".