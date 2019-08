© foto di Federico De Luca

"Sono sempre stato un fan di Mourinho e cominciai a chiamare mio figlio Josè da quando era nel pancione. Mia moglie accettò per sfinimento...". Così Amadeus spiega la scelta del nome del figlio, José Alberto Sebastiani, che fa il portiere e gioca nei Pulcini dell’Inter: si chiama José in onore dello Special One e da quest'anno difenderà i colori di cui il padre è tifosissimo.