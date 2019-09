© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Dopo il boom di abbonamenti in campionato per l'Inter che ha raggiunto già quota 40mila tessere vendute, anche in Champions League San Siro offrirà sempre un ottimo colpo d'occhio. Sono infatti già 30mila gli abbonamenti europei staccati per le sfide contro Barcellona, Borussia Dortmund e Slavia Praga. Botteghino dunque preso d'assalto e nerazzurri pronti a dare la caccia a una qualificazione complicata ma non impossibile. A riportarlo è Il Corriere dello Sport.