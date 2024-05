Inter, Gudmundsson aspetta i nerazzurri che hanno la priorità. Sullo sfondo occhio alla Premier

vedi letture

La Gazzetta dello Sport fa il punto sul futuro di Albert Gudmundsson. L'Inter ha chiesto tempo all'islandese che si è impegnato a dare la priorità ai campioni d'Italia. Sullo sfondo ci sono sempre le squadre di Premier League e l'Inter non può permettersi un'asta. Bisogna prima fare cassa per raccogliere i 30 milioni richiesti dal Genoa. Alcuni giovani come Valentin Carboni, in prestito al Monza, potrebbero essere sacrificati per fare posto al fantasista del Genoa. Per il momento rimane tutto congelato fino al 20 maggio, giorno della scadenza del prestito di Oaktree e del rifinanziamento cui sta lavorando il presidente Zhang.