Inter, Bergomi nella Hall of Fame nerazzurra: "Un orgoglio essere ancora nel cuore dei tifosi"

Julio Cesar, Giuseppe Bergomi, Esteban Cambiasso e Diego Milito. Sono queste quattro leggende ad entrare ufficialmente nella HALL OF FAME di Inter, powered by Pirelli. Un'edizione speciale, questa, la terza: vista la concomitanza con il decimo anniversario dei grandi successi del Triplete, tra i candidati comparivano infatti anche i giocatori della rosa 2009/2010 che hanno terminato l'attività agonistica. Come criteri per la selezione restavano quello delle 60 presenze in gare ufficiali con la maglia dell'Inter e la vittoria di almeno un titolo in nerazzurro. "Ringrazio i nerazzurri di tutto il mondo per avermi votato. Essere ancora nel cuore dei tifosi a distanza di tanti anni mi rende veramente orgoglioso. Vi voglio bene, sempre Forza Inter", le parole di Bergomi al sito ufficiale del club.