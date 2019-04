Inter, Brozovic s'è allenato col gruppo: contro la Juventus ci sarà

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Marcelo Brozovic a disposizione di mister Spalletti per la sfida contro la Juventus. Il centrocampista dell'Inter quest'oggi s'è regolarmente allenato ad Appiano Gentile e dovrebbe far coppia con Matias Vecino in una gara fondamentale per blindare la terza posizione in classifica.