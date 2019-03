© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Prima convocazione per Facundo Colidio con la Prima Squadra dell'Inter. La Gazzetta dello Sport oggi in edicola parla delle prime volte del giovane argentino, vissute sempre da protagonista da quando è in Italia: Supecoppa Italiana e non solo, anche un gol in acrobazia al debutto in Primavera, contro il Verona, e gol nei supplementari nella finale scudetto, "alla faccia di chi aveva criticato l’investimento da 7 milioni di euro fatto dall’Inter per acquistarlo dal Boca Juniors". Tutto bello, come nelle favole. Chissà che in Sardegna non arrivi un nuovo lieto fine.