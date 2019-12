© foto di Massimiliano Vitez/Image Sport

L'Inter è pronta a tornare in campo: come annuNciato nel pomeriggio dal club nerazzurro, la squadra di Antonio Conte tornerà al lavoro al Centro Sportivo Suning domenica 29 dicembre in preparazione alla sfida contro il Napoli del 6 gennaio. E Stefan de Vrij scalda i motori: "Ultimo giorno di vacanza" ha scritto il difensore olandese su Twitter.