Inter, De Vrij torna all'Olimpico. I tifosi della Lazio: "Giochi o ti inventi qualcos'altro?"

Lazio-Inter non sarà una partita banale per Stefan De Vrij, il grande ex di giornata. Per il difensore olandese quella di stasera sarà la prima partita all’Olimpico contro la sua ex squadra, visto che la sfida dello scorso anno l’aveva saltata per un problema fisico. I tifosi biancocelesti non hanno ancora perdonato all’ex Feyenoord il ‘tradimento’, anche per questo motivo in queste ore stanno tempestando i social di messaggi poco amichevoli rivolti al calciatore: “Domenica vieni o ti inventi qualcos'altro" a "Grazie a te ho conosciuto Acerbi, più forte sia come uomo che come giocatore. Ci vediamo sul campo", fino a "Verrai fischiato per l'uomo che sei" e "Ciao coniglio" sono solo alcuni dei commenti social rivolti a De Vrij, che sicuramente stasera all’Olimpico troverà un’accoglienza caldissima.