Inter, domani alle 15:30 le parole di Conte in vista dello Slavia Praga

Secondo quanto comunicato dal sito ufficiale nerazzurro, in vista di Inter-Slavia Praga, 1^ giornata della fase a gironi della UEFA Champions League 2019-2020, ecco il dettaglio di orari di conferenze e allenamenti delle due squadre in programma per la giornata di lunedì 16 settembre 2019:

Ore 15.30 - Conferenza stampa FC Internazionale Milano presso il Suning Training Centre

Ore 16.30 - Official training FC Internazionale Milano (15 minuti aperti ai media)

Ore 17.30 - Conferenza stampa Slavia Praga a San Siro

Ore 18.00 - Official training Slavia Praga (15 minuti aperti ai media)