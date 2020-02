vedi letture

Inter, elongazione al retto femorale per Esposito. Altri esami la prossima settimana

Problemi fisici per l'attaccante dell'Inter, Sebastiano Esposito, che non sarà a disposizione di Conte per la prossima giornata di Serie A contro la Lazio. Questo il comunicato del club: "Nella giornata di oggi Sebastiano Esposito è stato sottoposto, presso l’Istituto Humanitas di Rozzano, a risonanza magnetica dopo aver accusato un fastidio in allenamento. Gli accertamenti hanno evidenziato un’elongazione al retto femorale destro. Il giocatore sarà rivalutato la prossima settimana".