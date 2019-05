© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

L'Inter non può sbagliare nella sfida di questa sera contro il Chievo a San Siro e La Gazzetta dello Sport di questa mattina parla della coppia Icardi-Lautaro Martinez. Nessun gol per i due nelle ultime cinque giornate e astinenza al Meazza di Maurito che dura dallo scorso dicembre. L'ultima rete degli attaccanti porta la firma dell'ex Racing ma dobbiamo tornare indietro fino al derby contro il Milan: per questo starera serviranno i loro gol per ipotecare la qualificazione in Champions League.