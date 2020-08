Inter, grave incidente per Bonaiuti: il preparatore dei portieri non è in pericolo di vita

Adriano Bonaiuti, preparatore dei portieri dell’Inter, è rimasto ferito a seguito di un incidente stradale avvenuto domenica mattina attorno alle 11 a Grottammare in provincia di Ascoli Piceno.

Bonaiuti, 53 anni, si è schiantato con la bicicletta contro un Suv che stava facendo retromarcia in uscita da un cancello ed è stato trasportato in codice rosso, in eliambulanza, all’ospedale di Ancona.

Le sue condizioni sono serie, ma già lunedì sono arrivati segnali di miglioramento e non è in pericolo di vita. Bonaiuti era rientrato dalla Germania dopo la finale di Europa League. Ex numero uno di Sambenedettese, Padova, fra le altre squadre, lavora con l’Inter dal 2013. Lo riporta Corriere.it.