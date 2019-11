Inter-Hellas, i convocati di Juric. Di Carmine out per motivi disciplinari

Dal sito dell'Hellas arrivano i convocati per la gara contro l'Inter in programma questo pomeriggio alle ore 18 al Meazza. Fra gli indisponibili ci sono, causa infortunio, Veloso, Kumbulla, Vitale (fastidio al ginocchio destro), Tupta e Bessa. Out anche Di Carmine per motivi disciplinari:

Portieri: Silvestri, Berardi, Radunovic

Difensori: Faraoni, Rrahmani, Bocchetti, Gunter, Dawidowicz, Wesley, Empereur, Adjapong.

Centrocampisti: Henderson, Verre, Lucas, Zaccagni, Danzi, Pessina, Amrabat Lazovic

Attaccanti: Stepinski, Pazzini, Salcedo, Tutino