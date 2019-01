© foto di Daniele Buffa/Image Sport

In vista della sfida contro il Benevento valevole per gli ottavi di finale di Coppa Italia e in programma domani pomeriggio a San Siro (calcio d'inizio ore 18:00), il tecnico dell'Inter Luciano Spalletti ha convocato 23 giocatori.

Di seguito l'elenco completo, divulgato dalla stessa società nerazzurra attraverso i propri canali ufficiali.

Portieri: Handanovic, Padelli, Berni.

Difensori: Vrsaljko, De Vrij, Ranocchia, Asamoah, Miranda, Dalbert, D'Ambrosio, Skriniar.

Centrocampisti: Gagliardini, Vecino, Nainggolan, Joao Mario, Borja Valero, Perisic, Brozovic.

Attaccanti: Icardi, Lautaro Martinez, Keita Balde, Politano, Candreva.