© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

La Gazzetta dello Sport analizza nel dettaglio la settimana dell'Inter ed il suo avvicinamento alla decisiva ultima gara con l'Empoli. Mister Spalletti non ha previsto un ritiro se non quello classico del sabato, ma per caricare la squadra saranno presenti, in modo costante, i dirigenti al Suning Training Center (ieri c'erano Ausilio, Gardini e Baccin).

Prima della seduta sul campo inoltre il tecnico nerazzurro ha provato a stimolare l'orgoglio dei suoi con un confronto in palestra, un modo utile per capire come superare le paure in vista dell'ultima, decisiva, sfida di campionato.