Inter, l'ag. Durante promuove il colpo Godin: "Fa la differenza"

Intervistato da Radio Crc, l'intermediario di mercato Sabatino Durante svela un retroscena legato a Diego Godin, promesso sposo dell'Inter a giugno: "Il Napoli doveva prendere giocatori come lui, calciatori che fanno la differenza perché conoscono cosa significa vincere. Se n'è parlato in passato, l'ho proposto io mesi addietro: proposi di vendere Kalidou Koulibaly per prendere lui e Edinson Cavani. Ma il Napoli mi rispose che non era un'idea positiva".