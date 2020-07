Inter, l'ex Berti ci crede: "Non è ancora finita. Le somme si tirano dopo Juventus-Lazio"

"Tra tre partite ci sarà Juve-Lazio e fino ad allora l’Inter avrà quattro gare da giocare, partendo dalla sfida di stasera al Verona. Dopo quella sfida avremo un’idea più precisa sulla stagione e sulla corsa al titolo". Parla così Nicola Berti, a La Gazzetta dello Sport, commentando il possibile finale di stagione dei nerazzurri: "L’Inter deve necessariamente però fare un filotto di vittorie consecutive. E poi la Juve già alla prossima avrà una partita delicatissima contro una grande Atalanta".

Però possiamo dire che l’Inter ha buttato via troppe occasioni per credere nell’impresa? "Calma, non sono d’accordo. In realtà credo che la partita buttata sia solo l’ultima contro il Bologna. Quella è stata una super occasione sprecata per quello che ha detto il campo per più di un’ora. L’Inter era in vantaggio, aveva la partita in totale controllo e segnando il rigore avrebbe chiuso qualsiasi altro discorso".