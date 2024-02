Berti: "Barella è da Pallone d'Oro. Adesso Inzaghi lo tenga a riposo per la Champions"

C'è anche un ex Inter di tutto rispetto come Nicola Berti a tessere le lodi di Nicolò Barella, centrocampista agli ordini di Simone Inzaghi protagonista di un momento di grandissima forma. Come insegna il match di Champions League contro l'Atletico Madrid. "È in formissima - spiega Berti dalle colonne del Corriere dello Sport oggi in edicola - , nel primo tempo l'Inter attaccava vicino a dove ero posizionato io e mi sono davvero reso conto del furore che ha addosso. Un giocatore pazzesco, come sostengo da tempo. Poi penso che Barella abbia ancora dei margini di miglioramento.

Nel suo ruolo, in Europa è il più forte in assoluto: gli darei il Pallone d'Oro".

All'ipotesi che tocchi proprio all'ex Cagliari il ruolo di 'sacrificato sull'altare del mercato', Berti si espone in modo chiaro: "Spero di no: lui, Lautaro e Dumfries vanno blindati. Poi certi club, come per esempio il Manchester City, hanno i mezzi per sferrare l'assalto a un giocatore del livello di Barella. Ma spero che l'Inter resista. Anche perché la squadra può fare meglio dell'anno scorso, e con questi risultati sta lanciando un nuovo messaggio all'Europa".

Infine ecco un 'consiglio non richiesto' a Simone Inzaghi: "Non lo metterei sul volo per Lecce... E' in grande condizione ma bisogna anche pensare a conservarlo per dare la scalata alla Champions League"