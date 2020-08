Inter, l'ex Paganin: "Tra le favorite in Europa League: per me può vincerla"

Esprime ottimismo Massimo Paganin sull'Inter impegnata in Europa League. Parlando ai microfoni di Radio 24 nel corso di 'Tutti Convocati', Paganin spiega: "L'Inter vista ieri sera è tra le favorite per la vittoria finale. Col Getafe non è stata una bella partita, ma per giocare un bel calcio bisogna essere in due, non basta una squadra sola. Per me può vincerla. La questione Antonio Conte - Beppe Marotta? Credo che qualunque cosa debba accadere, se dovranno parlarne, ne parleranno post Europa League ed è giusto così. Sono uomini di calcio, conoscono i tempi e sono concentrati sull'obiettivo Europa League", riporta FcInterNews.it.