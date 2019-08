Inter, la 7 è di Icardi: per Alexis Sanchez probabile maglia numero 17

Difficile vedere Alexis Sanchez già domenica in campo con l'Inter. Il neo attaccante nerazzurro - sottolinea La Gazzetta dello Sport - oggi si allenerà ad Appiano, il contratto firmato ieri sera sarà depositato e sarà avviato l’iter per ottenere il transfer. In linea teorica c’è tempo sufficiente per vedere il cileno - se non in campo - almeno tra i convocati. Con quale numero di maglia? Non sarà il 7 ormai sulle spalle di Icardi. Probabile che venga aggiunto l’1 davanti, quel 17 attualmente libero e già indossato nelle prime stagioni con l’Arsenal.