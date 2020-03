Inter, Lautaro Martinez continua ad allenarsi duramente anche a casa: "Non ci fermiamo"

"Non ci fermiamo". Anche a casa, dove è in quarantena per l'emergenza Coronavirus, l'attaccante nerazzurro Lautaro Martinez continua ad allenarsi senza sosta. Oggi, per la squadra di mister Conte era prevista infatti una sessione di corsa. Questo il video pubblicato dal 'Toro' dell'Inter su Instagram: